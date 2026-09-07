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Debitul Dunării scade din nou la intrarea în țară
Foto: Arhivă/ Agerpres
Prognoza hidrologilor anunță valori de doar 1.400 mc/s în săptămâna următoare
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