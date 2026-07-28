Dan Dungaciu avertizează că Bruxellesul pregătește federalizarea UE: „Puterea politică va fi luată din mâna partidelor suveraniste”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că Bruxellesul urmărește să ia puterea din mâna patrioților și să accelereze federalizarea Uniunii Europene. Invitat în studioul emisiunii Miza Zilei, realizată de Ana Maria Păcuraru, Dan Dungaciu a spus că România trebuie să își apere identitatea națioală și să nu mai fie, citez, „slugi în negocierile cu Uniunea Europeană”.

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