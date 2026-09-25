Doi soldați israelieni au fost uciși în Gaza după explozia unei drone militare

Doi soldați israelieni din rezervă au fost uciși în nordul Fâșiei Gaza, după ce o dronă militară israeliană s-a prăbușit și a explodat în interiorul unui post al armatei.
Incidentul a avut loc în timpul unei operațiuni militare, iar primele informații furnizate de armata israeliană indică faptul că cei doi militari operau drone în momentul producerii accidentului.
Cum s-a produs explozia dronei în Gaza
Potrivit anchetei preliminare, militarii operau o primă dronă, a cărei misiune s-a încheiat fără incidente.
În timpul celei de-a doua operațiuni, însă, drona s-a prăbușit în interiorul postului militar din nordul Fâșiei Gaza. Cei doi soldați s-au apropiat de aparat pentru a verifica situația, iar ulterior drona a explodat.
Militarii au fost transportați la un spital din Ashkelon, însă medicii au constatat decesul acestora.
Cine sunt soldații israelieni uciși
Victimele au fost identificate drept sergent-major de rezervă Nadav Kali, în vârstă de 24 de ani, și sergent-major de rezervă Ofek Moalem, în vârstă de 23 de ani.
Cei doi făceau parte din forțele israeliene care desfășoară operațiuni în nordul Fâșiei Gaza. Potrivit informațiilor publicate de presa israeliană, unitatea lor activa în această zonă din 10 septembrie.
Armata israeliană a deschis o anchetă
Circumstanțele exacte ale exploziei sunt investigate de armata israeliană.
Ancheta trebuie să stabilească motivul pentru care drona s-a prăbușit și de ce a explodat ulterior. Potrivit informațiilor preliminare, cauza incidentului nu era clară imediat după producerea acestuia.
Șeful Statului Major israelian a dispus constituirea unei echipe de experți pentru investigarea incidentului și pentru identificarea unor măsuri care să prevină producerea unor evenimente similare.
Utilizarea unor drone militare, suspendată temporar
În urma incidentului, armata israeliană a dispus suspendarea temporară a utilizării unor drone de mici dimensiuni capabile să transporte încărcături explozive, până la finalizarea verificărilor inițiale.
Măsura vizează atât dronele care explodează asupra țintei, cât și aparatele care pot transporta și lansa încărcături explozive.
Deocamdată, anchetatorii analizează circumstanțele tehnice și operaționale ale incidentului. Informațiile disponibile sunt preliminare, iar concluziile finale ale investigației nu au fost prezentate.
Incident mortal provocat de o dronă israeliană
Cazul este neobișnuit deoarece cei doi militari au fost uciși de o dronă operată de propriile forțe, după ce aparatul s-a prăbușit în interiorul unui post militar.
Incidentul are loc în contextul operațiunilor militare israeliene desfășurate în Fâșia Gaza și evidențiază riscurile asociate utilizării dronelor în operațiuni militare.
Ancheta armatei israeliene urmează să clarifice cauzele exacte ale prăbușirii și ale exploziei.