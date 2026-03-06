Donald Trump: „Marina și forțele aeriene ale Iranului nu mai există”

Sursă: realitatea.net

Israelul anunță trecerea la următoarea fază a războiului.

Marina Iranului și forțele sale aeriene „nu mai sunt”, a declarat președintele american Donald Trump. Aceste afirmații ale liderului de la Casa Albă au venit în contextul în care șeful armatei israeliene a anunțat că țara lui trece la „următoarea fază” a războiului cu Iranul. Donald Trump a mai adăugat că iranienii vor acum să ajungă la un acord, însă președintele american le-a transmis: "Ați întârziat puțin."

"Distrugem în fiecare oră tot mai multe rachete și drone iraniene, eliminându-le într-un mod pe care nimeni nu l-ar fi crezut posibil. Imediat ce lansează o rachetă, în patru minute, lansatorul este lovit. Ei nu știu ce se întâmplă, dar noi avem cea mai puternică armată din lume. Marina lor a dispărut. 24 de nave în trei zile. Sunt foarte multe nave. Armele lor antiaeriene au dispărut. Așadar, nu mai au forță aeriană. Nu mai au apărare aeriană. Toate avioanele lor au dispărut. Comunicațiile lor au dispărut. Rachetele au dispărut. Lansatoarele au dispărut în proporție de aproximativ 60% și, respectiv, 64%.

Ei spun: „Cum putem ajunge la o înțelegere?” Iar eu le-am răspuns: „Ați întârziat puțin.” Și noi vrem să luptăm acum mai mult decât ei", a declarat Trump.