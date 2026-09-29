Ce urmează pentru Călin Georgescu după arestarea preventivă? Avocatul ia în calcul schimbarea măsurii

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Decizia este definitivă.
Cei doi sunt cercetați într-un dosar în care procurorii îi acuză de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii susțin că un om de afaceri ar fi fost determinat să ofere 1,1 milioane de euro, în urma unor promisiuni privind obținerea unei linii de credit de până la 15 milioane de euro. Georgescu a negat acuzațiile.
Avocatul pregătește următorul demers
Avocatul lui Călin Georgescu, Mircea Sinescu, a calificat decizia de arestare drept „halucinantă”. Apărarea ia în calcul să solicite Tribunalului București schimbarea măsurii preventive. Printre variantele analizate se află arestul la domiciliu sau revenirea la controlul judiciar.
Deocamdată, avocatul a precizat că aceste demersuri sunt doar luate în calcul. Georgescu a fost transportat la arestul Poliției Capitalei, unde a fost evaluat medical înainte de a fi repartizat într-o cameră.
Cum s-a ajuns la arestarea preventivă
Tribunalul București respinsese inițial cererea DIICOT de arestare preventivă și decisese plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile.
Procurorii au contestat hotărârea, iar cazul a ajuns la Curtea de Apel București. Judecarea contestației a avut loc în două etape, după ce judecătoarele din completul inițial au avut opinii diferite. În cele din urmă, un complet de divergență a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Ce susțin procurorii
DIICOT susține că Georgescu și ceilalți inculpați ar fi participat la o schemă prin care un om de afaceri ar fi fost convins să plătească 1,1 milioane de euro. Georgescu a negat că ar fi comis faptele de care este acuzat.
În această etapă, acuzațiile sunt analizate în cadrul anchetei penale și nu reprezintă o condamnare.
Ce urmează
Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv în baza mandatului emis de Curtea de Apel București, în timp ce ancheta continuă.
Apărarea poate solicita modificarea măsurii preventive, iar instanța va decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru înlocuirea arestului cu o măsură mai puțin restrictivă.