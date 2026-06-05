Advertising
Politica· 1 min citire
Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Nicușor Dan calcă în picioare votul românilor și desemnează un premier fără reprezentare reală în Parlament”
Mihai Enache
Publicat5 iun. 2026, 09:18
Actualizat1 iul. 2026, 12:00
Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, acuză că președintele Nicușor Dan încalcă Constituția, sfidează principiile democratice și ignoră rolul Parlamentului prin desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Potrivit parlamentarului AUR, este inacceptabil ca funcția de premier să fie încredințată unui politician care nu beneficiază de o susținere parlamentară relevantă și care nu poate pretinde că reprezintă voința exprimată de români prin vot.
Citește și
- 12:10Siegfried Mureșan: Acordul pentru noul Guvern și noul premier este mai ușor de realizat dacă există un numitor comun
- 09:03Bolojan: Parlamentul trebuie să adopte legea salarizării unice 'cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile'
- 09:01Crin Antonescu la „Culisele Statului Paralel": „Traversăm un val de întuneric, intoleranță și incapacitate”
- 18:33Mesaj dur de la Cotroceni: Nicuşor Dan speră ca România să evite retrogradarea economică
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News