Noi reglementări pentru sportul romanesc: modificările propuse de AUR la Legea 4 au trecut de Parlament

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege inițiat de deputatul AUR Ciprian Paraschiv pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, precum și pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.
Actul normativ creează un cadru legislativ modern pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor sportive, introduce măsuri privind accesibilizarea arenelor pentru persoanele cu nevoi speciale, reglementează consumul de băuturi slab alcoolizate și aliniază legislația românească la standardele europene în domeniul siguranței pe stadioane.
„Din punctul meu de vedere este un exemplu de bună practică, cum trebuie scris un proiect legislativ. Dezbaterile au durat aproape un an de zile cu toți actorii cheie implicați și aici fac o paranteză și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor din Comisia pentru Tineret și Sport pentru timpul alocat pentru proactivitate, deși au fost ședințe informale, au fost zeci de ore cu săli arhipline, le mulțumesc că au avut încredere în mine și în acest proiect și dacă o să deschideți prima pagină o să vedeți că inițiatori suntem 14 membri din Comisia pentru Tineret și Sport, deci practic reprezentanții tuturor partidelor”, a declarat deputatul AUR Ciprian Paraschiv.
Parlamentarul AUR a subliniat că proiectul aduce beneficii întregului ecosistem sportiv din România.
„Este cel mai bun proiect din ultimii 30 de ani, unul care oxigenează un ecosistem aflat în moarte clinică. Practic toată lumea are de câștigat. Au de câștigat sportivii, pentru că altfel joci cu tribunele arhipline și cu atmosferă caldă în tribune.
Vă zic din proprie experiență că atunci când nu mai puteam, mai puteam când auzeam galeria lângă mine.
Au de câștigat federațiile, dar mai ales cluburile, pentru că vor putea vinde băuturi slab alcoolizate, vor putea aduce parteneri tehnici, vor putea vinde toate biletele de stadion, pentru că era o anomalie. Doar în România poți construi un stadion de 45.000 de locuri, dar vinzi doar 40.000 de locuri. Va avea de câștigat mediul de business, evident, și aici mi-aș dori tare mult ca berarii români să activeze.
Vor avea de câștigat persoanele cu dizabilități prin facilitățile create, vor avea de câștigat televiziunile, să nu uităm cum arătau meciurile în pandemie, parcă erau meciuri de cupa satelor.
Și vor avea de câștigat suporterii, pentru că scăpăm de acea umilire a lor prin care un polițist local dădea un proces verbal că ai bască sau nu ai bască și erai interzis pe stadion doi ani fără să fie prezumția de nevinovăție.”