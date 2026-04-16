Ministrul Mediului anunță că toate șezlongurile amplasate ilegal pe plaje vor fi ridicate
Diana Buzoianu
Șezlongurile amplasate fără autorizație pe plajele de pe litoral vor fi ridicate, a anunțat miercuri ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu. Ea a precizat că autoritățile au început deja eliberarea zonelor unde operatorii economici nu aveau dreptul de a amenaja astfel de spații.
„Anul trecut a fost o întreagă discuţie despre cum, pur şi simplu, s-au trezit firme că îşi pun şezlonguri pe plaje pe care nu le închiriaseră şi nu s-a acţionat în momentul respectiv pentru a fi ridicate acele şezlonguri, pentru a fi date amenzi”, a declarat Diana Buzoianu, la Radio România Actualităţi, citată de Radio România Constanţa.
Potrivit acesteia, mai mulți operatori economici care instalaseră șezlonguri ilegal au fost deja identificați, iar zonele respective au fost curățate.
„Anul acesta deja am început şi au fost deja eliberate zonele unde nu exista niciun fel de autorizaţie. Avem oameni care au investit bani în chestia asta, operatori care au fost cinstiţi, au respectat regulile şi au investit bani în a închiria o plajă. Ei nu vor avea o competiţie ilegală, care nu a plătit, cu zero costuri, care se aşază fix lângă ei, cu şezlonguri puse ilegal. Deci, anul acesta, toate şezlongurile puse ilegal vor fi ridicate”, a adăugat ministra.
Citește și:
- 16:06 - România plătește zeci de milioane de euro dobânzile pentru împrumuturile acordate Ucrainei – DOCUMENT
- 15:58 - Discuție cu miză crucială la Cotroceni: Nicușor Dan, față în față cu Sorin Grindeanu, în plin haos politic
- 14:10 - Planul PSD pentru debarcarea lui Bolojan. Negocieri pe ultima sută de metri, ce se pregătește
- 13:07 - Daniel Băluță, atac direct la Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu: „Rezultatele arată doar DEZASTRU”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News