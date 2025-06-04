NICUȘOR DAN: ”NU NE PERMITEM ALEGERI ANTICIPATE, TREBUIE SĂ LUCRĂM CU PARLAMENTUL AȘA CUM A FOST VOTAT DE ROMÂNI”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că nu ne permitem experimente şi nici alegeri anticipate, aşa că situaţia economică actuală a țării trebuie rezolvată cu partidele din actualul Parlament

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, că nu ne permitem experimente şi nici alegeri anticipate, aşa că situaţia economică actuală a țării trebuie rezolvată cu partidele din actualul Parlament.

Întrebat de ce se aşteaptă ca aceleaşi partide care au creat acest dezastru economic să rezolve acum problema şi de ce trebuie ca românii care plătesc taxe şi impozite să achite dezmăţul bugetar din ultimii ani, liderul de la Cotroceni a răspuns: ”Asta este configuraţia Parlamentului, nu suntem într-o situaţie teoretică, suntem într-o situaţie practică în care trebuie să luăm nişte măsuri rapide. Nu ne permitem experimente, nu ne permitem alegeri anticipate, trebuie să lucrăm cu Parlamentul aşa cum a fost votat de români”.

Nicuşor Dan, despre posibilitatea de a avea un premier tehnocrat şi o rotaţie a premierilor: Nu sunt excluse niciuna dintre variante

De asemenea, șeful statului a ținut să precizeze faptul că toţi preşedinţii partidelor au fost de acord că nu mai merge aşa cum a mers până acum.

”În discuţiile pe care le-am avut cu liderii partidelor absolut toţi au fost de acord că nu mai merge cum a mers, că trebuie să facem acele restructurări ale aparatului de stat care sunt normale, că trebuie să reducem indemnizaţiile oamenilor care sunt în diferite consilii de administraţii, că trebuie să tăiem totul felul de sinecuri. Problema este că există nişte ajustări, trebuie să comasăm foarte multe instituţii, de exemplu, deconcentrate, problema este că avem nevoie de cel puţin şase luni pentru ca multe din lucrurile astea tehnice să poată să fie realizate”, a explicat Nicusor Dan, în cadrul primei sale conferințe de presă de la Cotroceni în calitate de președinte al României.

