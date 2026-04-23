România taie din deficit, dar rămâne pe primul loc în UE. Bolojan: „Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că deficitul bugetar al României, calculat conform metodologiei europene, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Reducerea vine pe fondul măsurilor de ajustare adoptate în a doua parte a anului trecut, care au vizat atât diminuarea cheltuielilor, cât și creșterea veniturilor.

Bolojan a subliniat că această corecție a fost susținută și de utilizarea fondurilor europene, precum și de recalibrarea investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cu toate acestea, România continuă să înregistreze cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, deși a realizat și cea mai amplă ajustare.

Bolojan: „Reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanțele țării pe baze sănătoase"

Advertising

„Reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanțele țării pe baze sănătoase.”, a transmis Bolojan. El a explicat că, în ultimii ani, România a cheltuit peste posibilități, ceea ce a dus la creșterea constantă a datoriei publice.

În 2025, costurile cu dobânzile aferente împrumuturilor ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, sumă comparabilă cu investiția necesară pentru construcția unei autostrăzi majore, precum Autostrada Moldovei. „Nu mai putea continua acest model”, a punctat acesta.

Potrivit lui Bolojan, fiecare punct procentual redus din deficit, echivalentul a circa 20 de miliarde de lei, înseamnă economii semnificative la plata dobânzilor și resurse suplimentare pentru investiții, infrastructură și servicii publice.

Bolojan a subliniat că ajustarea fiscală este esențială pentru a reduce dependența economiei de împrumuturi costisitoare și pentru a susține dezvoltarea bazată pe investiții și competitivitate. În același timp, o corecție mai rapidă ar putea duce la scăderea costurilor de finanțare și la o creștere economică sustenabilă, reflectată în nivelul de trai.

„Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare”

„Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărțit la nivelul întregii societăți. ”, a mai transmis Bolojan, mulțumind românilor pentru răbdare și sacrificiu.

Datele Eurostat confirmă, potrivit acestuia, că direcția este una corectă, iar economia începe să se stabilizeze fără a pune presiune asupra generațiilor viitoare. „Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”, a concluzionat el.