Putin vrea negocieri directe Rusia-Ucraina și lasă Europa pe dinafară: „Aceasta este abordarea corectă”

Vladimir Putin susține că Rusia și Ucraina, ca participanți direcți la război, trebuie să fie primele care negociază încheierea conflictului. Liderul de la Kremlin spune că apreciază contribuția altor state, menționând în special SUA și China.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, afirmă că Rusia și Ucraina trebuie să fie primele care negociază încheierea războiului, fiind țările implicate direct în conflict. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei sesiuni plenare a Forumului Economic din Est.
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Liderul de la Kremlin spune că Moscova apreciază implicarea altor state în încercările de a găsi o soluție, dar insistă că discuțiile trebuie purtate în primul rând între Rusia și Ucraina.
Ce spune Vladimir Putin despre negocierile dintre Rusia și Ucraina?
Putin susține că responsabilitatea principală pentru găsirea unei soluții revine celor două țări aflate direct în război.
„Această problemă trebuie rezolvată în primul rând de țările implicate în conflict. Este vorba de Rusia și Ucraina. Aceasta este abordarea corectă. Dar suntem recunoscători tuturor celor care încearcă să-și aducă contribuția la soluționarea acestei chestiuni”, a declarat Putin.
Președintele rus a precizat că și Statele Unite și China acordă atenție războiului din Ucraina. În cazul liderului chinez Xi Jinping, Putin a spus că acesta „ridică în mod constant această problemă atunci când ne întâlnim”.
Ce spune Putin despre avertismentele privind spațiul aerian al Rusiei?
Vladimir Putin a reiterat și afirmația potrivit căreia avertismentele privind transformarea spațiului aerian rus într-unul nesigur ar putea fi considerate de Moscova drept „terorism de stat”. Liderul rus susține că astfel de declarații complică negocierile.
Putin a avertizat că, dacă s-ar produce asemenea „tragedii”, Rusia ar găsi o modalitate de a răspunde.
Declarațiile vin după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că spațiul aerian rus devine complet nesigur și a avertizat companiile aeriene care îl folosesc asupra riscurilor.
Ce demers a făcut Ucraina în privința aviației civile?
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a anunțat că Ucraina a notificat oficial Organizația Aviației Civile Internaționale, agenția ONU pentru aviație, că spațiul aerian rus este nesigur pentru aviația civilă din cauza intensificării activității militare.
Moscova interpretează însă aceste avertismente ca pe o amenințare și susține că ele îngreunează eventualele negocieri pentru oprirea războiului.
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Ce rol au Statele Unite în discuțiile pentru încetarea războiului?
La începutul lunii septembrie, Departamentul Trezoreriei SUA a confirmat că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, i-a cerut omologului său rus, Anton Siluanov, să pună capăt războiului împotriva Ucrainei. Discuția a avut loc în marja reuniunii ministeriale a G20.
În declarațiile sale, Putin a menționat explicit interesul SUA și al Chinei pentru găsirea unei soluții, în timp ce oficialii europeni din Coaliția de Voință au purtat separat mai multe discuții privind sprijinirea Ucrainei și încheierea războiului.