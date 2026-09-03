Trump, avertisment extrem despre Iran: „Ar fi atacat orașe din SUA dacă avea arma nucleară. Jumătate din lume ar fi fost distrusă”

Publicat 3 sept. 2026, 08:03 Sursă Realitatea.net

Donald Trump susține că Iranul ar fi reprezentat un pericol uriaș dacă ar fi reușit să obțină arma nucleară. Președintele american afirmă că Israelul, Orientul Mijlociu și chiar orașe din Statele Unite ar fi fost amenințate.

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