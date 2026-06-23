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Ședință decisivă în PNL după consultările de la Cotroceni: liderii liberali se reunesc la ora 18.00

Ilie Bolojan, președinte PNL

Ilie Bolojan, președinte PNL

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 14:35
Sursărealitatea.net

PNL a anunțat că Biroul Permanent Național se va reuni astăzi, de la ora 18.00, într-o ședință în format hibrid. Reuniunea are loc după consultările de la Palatul Cotroceni, unde liberalii au intrat la ora 14.00.

Ședința vine într-un moment tensionat pentru partid, în interiorul PNL fiind discuții dure despre cei care au susținut formula propusă de Adrian Veștea. Ședința Biroului Permanent Național va avea loc la câteva ore după consultările cu președintele Nicușor Dan.

Liberalii merg la Cotroceni într-un moment complicat, în care trebuie să spună ce variantă de guvern pot susține. În același timp, partidul are de rezolvat și tensiunile interne apărute după votul pentru Guvernul Veștea. Surse politice susțin că liderii PNL au fost anunțați să rămână în București tocmai pentru această ședință.

Liberalii s-au poziționat deja înainte de consultări

Înainte ca PNL să ajungă la consultările de la Cotroceni, unul dintre liderii formațiunii, Alexandru Muraru a transmis un mesaj dur. Acesta a spus că liberalii nu vor vota niciun guvern care are în componență persoane pe care le numește „trădători din PNL”. Practic, PNL s-a poziționat deja împotriva unor formule de guvern, deși consultările nici nu au început pentru partid.

Ședința de la ora 18.00 ar putea aduce decizii importante în partid. Alexandru Muraru a vorbit despre excluderea celor care au susținut Guvernul Veștea. El a spus că „astăzi se încheie cariera în PNL pentru toți cei care au trădat deciziile de duminică luate în Congres”.

Consultările au loc pe parcursul întregii zile

Consultările de la Cotroceni au loc astăzi, 23 iunie 2026. PSD a fost chemat la ora 13.00, AUR la ora 13.30, iar PNL la ora 14.00. După liberali urmează USR, UDMR, minoritățile naționale și celelalte grupuri parlamentare.

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