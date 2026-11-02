Senatul a adoptat tacit proiectul care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Platformele riscă amenzi de până la 2% din cifra de afaceri
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Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale și introduce măsuri suplimentare de protecție pentru adolescenții între 15 și 18 ani. Platformele vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor. Cele care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 2% din cifra de afaceri anuală globală.
Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care limitează accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale și introduce reguli mai stricte pentru protejarea adolescenților. Inițiativa obligă platformele online să verifice vârsta utilizatorilor, să restricționeze conținutul periculos pentru minori și să activeze măsuri suplimentare de siguranță. Furnizorii care nu respectă noile cerințe ar putea primi amenzi de până la 2% din cifra de afaceri anuală globală sau chiar să fie suspendați în România.
Adoptarea tacită înseamnă că termenul constituțional în care Senatul trebuia să dezbată și să voteze proiectul a expirat, iar inițiativa este considerată adoptată fără un vot explicit în plen. Următoarea etapă este transmiterea documentului către Camera Deputaților, forul care va lua decizia finală.
Copiii sub 15 ani nu vor mai putea avea acces la rețelele sociale
Proiectul de lege stabilește că persoanele care nu au împlinit 15 ani nu vor putea utiliza serviciile de rețele sociale online. Responsabilitatea aplicării interdicției va reveni platformelor, care vor trebui să introducă sisteme eficiente de identificare și verificare a vârstei.
Simpla completare a datei de naștere la înregistrarea unui cont nu va fi suficientă pentru îndeplinirea acestei obligații. Furnizorii vor trebui să folosească metode de verificare recunoscute la nivel european sau care respectă recomandările formulate în cadrul Regulamentului privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA).
Astfel, platformele nu vor mai putea considera declarația utilizatorului drept singura dovadă a vârstei acestuia.
Ce restricții vor fi aplicate adolescenților între 15 și 18 ani
Pentru tinerii care au împlinit 15 ani, inițiativa legislativă nu introduce o interdicție generală de utilizare a rețelelor sociale. În schimb, platformele vor trebui să activeze automat mai multe funcții de protecție.
Printre măsurile prevăzute se numără:
Conturi private în mod implicit, astfel încât postările să fie vizibile doar persoanelor acceptate de utilizator;
Instrumente de monitorizare a timpului petrecut online, însoțite de notificări periodice;
Dezactivarea publicității personalizate, bazate pe profilarea minorilor;
Limitarea mesajelor directe, astfel încât minorii să nu poată primi mesaje de la persoane care nu se află în lista conexiunilor aprobate.
Proiectul urmărește și reducerea expunerii adolescenților la riscurile asociate utilizării platformelor digitale. Furnizorii vor trebui să adopte măsuri proporționale pentru a limita efectele unor funcționalități care pot încuraja utilizarea excesivă sau pot exploata vulnerabilitățile minorilor.
Sunt vizate în mod special designul adictiv al aplicațiilor, mecanismele asemănătoare jocurilor de noroc și practicile de monetizare care pot favoriza dependența.
De asemenea, platformele vor trebui să protejeze adolescenții de conținut pornografic, materiale cu caracter sexual explicit, imagini violente sau alte materiale care le-ar putea afecta sănătatea mintală, siguranța și dezvoltarea emoțională.
Platformele vor avea șase luni pentru verificarea conturilor existente
Noile reguli nu se vor aplica doar conturilor create după intrarea în vigoare a legii. Proiectul prevede și verificarea utilizatorilor care au deja conturi active, dacă vârsta acestora nu a fost confirmată anterior printr-un mecanism considerat eficient.
Furnizorii rețelelor sociale vor avea la dispoziție cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru finalizarea verificărilor.
Până la încheierea acestui proces, platformele vor trebui să ia măsuri rezonabile și proporționale pentru limitarea accesului la funcțiile specifice rețelelor sociale în cazul conturilor pentru care există indicii obiective și verificabile că utilizatorul nu a împlinit 15 ani.
Conținutul periculos pentru copii și adolescenți ar putea fi eliminat în 48 de ore
Inițiativa legislativă stabilește obligații suplimentare și în ceea ce privește moderarea conținutului online. Platformele vor trebui să pună la dispoziția utilizatorilor mecanisme gratuite și ușor de folosit pentru semnalarea materialelor care pot pune în pericol copiii și adolescenții.
În funcție de natura și gravitatea riscului, furnizorii vor putea restricționa accesul minorilor la anumite materiale, vor putea reduce promovarea algoritmică a acestora sau vor putea introduce limite de vârstă.
Pentru conținutul care reprezintă un pericol grav și iminent pentru sănătatea, siguranța sau dezvoltarea minorilor, proiectul prevede un termen de maximum 48 de ore de la primirea unei notificări suficient motivate pentru adoptarea măsurilor necesare.
În situațiile în care evaluarea riscurilor justifică o asemenea intervenție, măsurile pot include și eliminarea materialelor respective.
Amenzi de până la 2% din cifra de afaceri globală pentru platformele care nu respectă legea
Furnizorii care nu își îndeplinesc obligațiile privind verificarea vârstei și protecția minorilor riscă sancțiuni financiare importante.
Pentru platformele care nu sunt încadrate în categoria serviciilor online foarte mari, proiectul prevede amenzi cuprinse între 0,5% și 2% din cifra de afaceri anuală globală realizată în exercițiul financiar precedent.
În anumite situații, autoritățile ar putea solicita inclusiv suspendarea serviciilor platformei pe teritoriul României.
O asemenea măsură nu va putea fi aplicată direct de autoritatea de reglementare, ci va trebui dispusă de instanța competentă, la solicitarea ANCOM. Suspendarea este prevăzută pentru cazurile grave, repetate și persistente, în care măsurile de conformare și amenzile nu au fost suficiente pentru protejarea minorilor.
Serviciul va putea fi reluat printr-o hotărâre a instanței, după ce furnizorul sau ANCOM solicită și obține constatarea remedierii încălcărilor.
În cazul platformelor online foarte mari, sancțiunile financiare vor fi aplicate potrivit atribuțiilor Comisiei Europene stabilite prin Regulamentul privind serviciile digitale.
Un aspect important al proiectului este că minorii și părinții acestora nu vor putea fi amendați pentru nerespectarea acestor prevederi. Întreaga responsabilitate pentru aplicarea măsurilor revine furnizorilor platformelor.
Restricțiile privind accesul minorilor la social media, o preocupare tot mai mare în Europa
Limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale a devenit un subiect important pe agenda mai multor state europene. În ultimul an, mai multe țări au adoptat sau au analizat măsuri pentru reducerea expunerii minorilor la riscurile mediului online.
La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană a propus, la rândul său, măsuri suplimentare pentru protecția copiilor în mediul digital, în contextul discuțiilor privind un cadru comun de reglementare, cunoscut sub denumirea de EU Kids Act.
Obiectivul este stabilirea unor reguli mai uniforme la nivel european, astfel încât protecția minorilor să nu depindă exclusiv de legislația fiecărui stat membru.
În România, proiectul adoptat tacit de Senat va trebui să treacă de Camera Deputaților, care este for decizional, înainte de a putea deveni lege.
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