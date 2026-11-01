Război total între taberele politice din Polonia. Ana Maria Păcuraru: ”Miza nu mai este un judecător, ci forma statului”

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 1 nov. 2026, 10:49

Polonia se confruntă cu o criză politică pe fondul tensiunilor dintre guvernul condus de Donald Tusk și președintele conservator Karol Nawrocki. Disputa dintre cele două tabere privind funcționarea instituțiilor statului a provocat reacții în mediul politic, proteste de stradă și demisii diplomatice, atrăgând totodată atenția Statelor Unite. Evoluția conflictului și posibilele sale consecințe asupra stabilității Poloniei și securității regionale au fost analizate de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.

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