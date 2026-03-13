Titus Corlățean și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general adjunct al Consiliului Europei

Sursă: realitatea.net

Președintele Comisiei de politică externă a Senatului, social-democratul Titus Corlățean, a anunțat că și-a depus candidatura la funcția de secretar general adjunct al Consiliului Europei.

"Am luat o decizie. Am reflectat ceva timp înainte de asta. Mi-am depus candidatura la poziția de secretar general adjunct al Consiliului Europei. Am primit și sprijinul autorităților române. Mărturisesc că, având în vedere diferențele politico-ideologice, nu prea mă așteptam, a fost o surpriză plăcută. Le mulțumesc", a scris Titus Corlățean, vineri, pe pagina sa de Facebook.



El a precizat că este vorba despre "o competiție, nimic nu e tranșat".



"Azi s-a finalizat termenul de depunere a candidaturilor pentru această poziție importantă în cadrul Organizației de la Strasbourg. Pot spune că sunt mai multe candidaturi, susținute de guverne ale unor state influente din Europa de Vest. Nu am însă rezerve să intru în această competiție, am argumentele mele profesionale, care înseamnă pe scurt aproape 32 de ani de carieră în domeniul politicii externe, pentru România, în relațiile europene, transatlantice și pe un plan multilateral mai larg, din care 29 de ani în legătură directă cu instituțiile, funcționarea și competențele Consiliului Europei (democrație, stat de drept, drepturile omului).

Vom vedea dacă argumentele de carieră și profesionale vor prevala sau cele de influență statală ori de altă natură. Oricum, este o oportunitate importantă și pentru România, dacă ea se va materializa. Nu am mari așteptări pentru o solidaritate internă în țara noastră în jurul acestei candidaturi, așa cum se întâmplă în cazul altor națiuni, care au această cultură. Așa că pun în mâna Domnului ce va urma, iar eu îmi voi face partea. Indiferent de rezultat. Vă țin la curent\", a mai scris senatorul social-democrat pe pagina sa de socializare.