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Sanatate· 1 min citire
Aeronavă militară C-27J Spartan, trimisă într-o misiune medicală pentru transportul unui pacient cu arsuri la Liege
Aeronavă C-27J Spartan
Publicat14 iul. 2026, 09:14
SursăRealitatea.net
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, pregătită pentru misiuni medicale, a decolat marți, 14 iulie, în jurul orei 08.15, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni. Aeronava efectuează o misiune umanitară pentru transportarea unui pacient cu arsuri, pe ruta Otopeni - Suceava - Liege - Otopeni.
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