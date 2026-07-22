Canalul de Urgență pentru medicamente, mecanism esențial pentru pacienții care au nevoie rapidă de tratament

Canalul de Urgență dezvoltat de Unifarm devine un instrument tot mai important pentru pacienții care se confruntă cu dificultăți în obținerea unor medicamente necesare. Lansat în 2024, mecanismul a fost creat pentru situațiile în care circuitul comercial obișnuit nu reușește să răspundă suficient de rapid cererii din piață.
Inițiativa a fost dezvoltată în parteneriat cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și cu Consiliul Concurenței, într-un cadru menit să asigure acces, transparență și intervenție rapidă în cazurile în care pacienții au nevoie de tratamente greu de găsit.
Pentru Unifarm, Canalul de Urgență nu reprezintă doar un mecanism logistic, ci o formă de răspuns la o nevoie reală din sistemul de sănătate: accesul pacienților la medicamente atunci când timpul poate face diferența.
De ce a fost nevoie de Canalul de Urgență
În România, există situații în care pacienții ajung să caute medicamentele prescrise dintr-o farmacie în alta, fără să le găsească la timp. În astfel de cazuri, lipsa tratamentului nu este doar o problemă de disponibilitate comercială, ci poate deveni o dificultate medicală serioasă.
Directorul General al Unifarm, Dr. Adrian Marius Dobre, a explicat că acest canal a fost gândit „pentru a salva viața unor oameni care se plimbau cu rețeta din farmacie în farmacie”, fără să poată obține tratamentul recomandat.
Această realitate arată importanța unui mecanism dedicat, capabil să intervină acolo unde piața obișnuită nu acoperă suficient de rapid nevoia pacientului.
De la 3.495 de unități terapeutice în 2024 la 938.407 în 2025
Datele comunicate arată o creștere accelerată a volumelor distribuite prin Canalul de Urgență. În 2024, anul lansării mecanismului, au fost livrate 3.495 de unități terapeutice.
În 2025, numărul acestora a ajuns la 938.407 unități terapeutice, o evoluție care indică dimensiunea reală a nevoii existente în piața farmaceutică.
Mai mult, volumele distribuite în primele trei luni ale anului 2026 au depășit deja totalul înregistrat în 2025. Potrivit Dr. Adrian Marius Dobre, „nevoia se arată a fi foarte mare”.
Un mecanism construit în jurul pacientului
Canalul de Urgență este gândit ca o soluție pentru situațiile în care pacientul nu poate aștepta ca piața să se autoregleze. În sănătate, întârzierile pot avea consecințe directe asupra stării de sănătate, mai ales atunci când este vorba despre tratamente esențiale.
Prin acest mecanism, medicamentele necesare pot fi aduse și distribuite într-un cadru organizat, atunci când există o nevoie reală și justificată. Rolul său este de a susține accesul la tratament și de a reduce riscul ca pacienții să rămână fără soluții.
Parteneriatul cu ANMDMR și Consiliul Concurenței oferă mecanismului un cadru instituțional important, într-o zonă sensibilă în care accesul rapid trebuie echilibrat cu regulile de funcționare ale pieței farmaceutice.
O misiune publică într-un domeniu sensibil
Administrarea Canalului de Urgență presupune coordonare, resurse și efort logistic. Cu toate acestea, Unifarm prezintă această activitate ca parte a misiunii sale publice.
Dr. Adrian Marius Dobre a descris inițiativa drept „o misiune publică”, subliniind că sănătatea trebuie privită prin prisma interesului pacientului.
Într-un sistem în care accesul la medicamente poate deveni uneori dificil, existența unui canal dedicat oferă o soluție suplimentară pentru cazurile în care tratamentul trebuie să ajungă mai repede la cei care au nevoie.
Un răspuns la vulnerabilitățile pieței farmaceutice
Creșterea rapidă a volumelor distribuite prin Canalul de Urgență arată că mecanismul nu răspunde unei situații izolate. Evoluția de la 3.495 de unități terapeutice în 2024 la 938.407 în 2025 indică o nevoie consistentă și o presiune reală asupra pacienților.
În acest context, Canalul de Urgență poate deveni un reper pentru modul în care statul și instituțiile din sănătate pot interveni atunci când mecanismele comerciale nu reușesc să acopere integral cererea.
Pentru pacienții români, acest canal înseamnă o șansă în plus de a obține tratamentul necesar. Pentru sistemul sanitar, înseamnă un instrument de reacție într-o zonă în care accesul la medicamente poate influența direct calitatea vieții și siguranța pacienților.