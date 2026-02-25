Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?

Mihaela Bilic, medic primar în specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice a dezvăluit pe contul său de socializare care sunt alimentele anti-foame, adică acele alimente pe care ne putem baza și că ne satură repede, și că sunt prietenoase cu silueta. Iată 20 de exemple concrete!

PROTEINE: oul fiert, carnea, peștele, fasolea, lintea, mazărea, năutul

Pe primul loc avem oul fiert, produsul cu cea mai mare putere sațiogenă pentru numai 80 cal. Urmează carnea, indiferent de culoare și de animalul de la care provine. Proteinele din carne au calorii negative, țin de foame multe ore iar organismul cheltuiește energie pentru metabolizarea lor. Deci carnea nu îngrașă, ci mai degrabă ajută la slăbit.

Peștele în general și peștele gras în special intră tot la categoria proteine cu efect sațiogen. În plus avem și efectul antiinflamator produs de acizii grași omega 3. Cât despre proteinele de origine vegetală, aveți încredere în leguminoasele de tip fasole boabe, mazăre, linte, năut, conform unei postari a jutritionistei pe pagina sa de Facebook.

FĂINOASE: Pastele al dente, cartofii în coajă, orez, pâinea integrală

Din categoria făinoase, pastele fierte al dente și cartofii în coajă sunt produsele care ne satură fără să ne pună în pericol silueta. Nu gătiți pastele până s-au înmuiat de tot, iar cartofii și orezul consumați-le după ce s-au răcit. O parte din amidon nu se mai absoarbe, deci umplem burta eficient cu mai puține calorii. Și pâinea integrală bogată în tărâțe este de preferat variantei albe și pufoase. De data asta conținutul mare de fibre blochează o parte din amidon, indicele glicemic scade iar senzația de sațietate crește.

Supa și ciorba

Deși conține peste 90% apă, supa și ciorba ne satură cu puține calorii. Se numește paradoxul ciorbei și s-a dovedit că stă în stomac de două ori mai mult timp decât un felul doi. Așa că nu ezitați să începeți masa o supă, dacă vreți să umpleți stomacul repede.

FRUCTE: mere, pere, gutui și caise

Meniul nostru sățios trebuie să conțină și un desert. Fructele bogate în pectină precum merele, perele, gutuile și caisele au avantajul că satură rapid. Pectina este o fibră solubilă care se umflă în contact cu apa, scade absorția de zahăr din intestin și crește senzația de sațietate.

GUSTĂRI: morcov, pufuleți, floricele



Credeați că am uitat de gustări? Ei bine, avem soluții și pentru asta! Morcovul este leguma ideală când vrem să umplem stomacul cu ceva de ronțăit. Iar dacă preferați gustul sărat, porumbul expandat cu aer este prietenul vostru, adică popcorn și pufuleți. Fericiți și cu burta plină…chiar se poate!