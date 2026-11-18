Pacienții cu boli rare vor putea beneficia de tratamente în șapte spitale noi
Pacienți cu boli rare / Profimedia
Șapte spitale din România ar putea oferi servicii decontate pentru pacienții cu boli rare. Spitalul Județean Brașov este inclus pe listă.
Accesul la tratament pentru pacienții diagnosticați cu boli rare ar putea fi extins în România, după ce Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au propus includerea a șapte noi spitale în programele naționale de sănătate curative.
Anunțul a fost făcut miercuri, 18 noiembrie, de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Proiectul de ordin, aflat în transparență decizională, urmărește să permită mai multor unități medicale să ofere servicii de diagnostic și tratament decontate pentru pacienții cu afecțiuni rare.
Printre spitalele propuse se află unități medicale din Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Brașov, Zalău, Miercurea Ciuc și București.
Ministrul Sănătății susține că extinderea rețelei ar putea reduce deplasările pacienților către alte centre medicale și ar facilita accesul la îngrijire specializată.
Ce spitale vor putea oferi tratamente decontate pentru bolile rare
Proiectul Ministerului Sănătății și CNAS vizează șapte unități sanitare, fiecare urmând să asigure servicii pentru anumite categorii de afecțiuni rare.
Lista spitalelor propuse pentru includerea în programele naționale de sănătate curative este următoarea:
Cluj-Napoca – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii: servicii pentru pacienții cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă și purpură trombotică trombocitopenică dobândită.
Timișoara – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”: tratamente pentru miastenia gravis generalizată și neuromielita optică.
Craiova – Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie: servicii dedicate bolilor neurologice rare degenerative și inflamator-imune.
Brașov – Spitalul Clinic Județean de Urgență: servicii pentru hemoglobinurie paroxistică nocturnă, miastenia gravis și neuromielita optică.
Zalău – Spitalul Județean de Urgență: îngrijire pentru pacienții cu boli neurologice rare degenerative și inflamator-imune.
Miercurea Ciuc – Spitalul Județean de Urgență: servicii pentru pacienții diagnosticați cu boala Fabry.
București – Institutul Clinic Fundeni: servicii medicale pentru pacienții cu alfa-manozidoză.
Prin această extindere, autoritățile urmăresc să crească numărul unităților medicale în care pacienții cu boli rare pot beneficia de servicii specializate finanțate prin programele naționale.
Brașovul, printre orașele în care se extinde accesul la tratamente pentru boli rare
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov se află pe lista celor șapte unități medicale propuse pentru includerea în programele naționale de sănătate curative.
Conform proiectului, unitatea medicală brașoveană ar urma să poată oferi servicii pentru trei afecțiuni: hemoglobinurie paroxistică nocturnă, miastenia gravis și neuromielită optică.
Măsura ar putea fi importantă pentru pacienții din județul Brașov și din localitățile învecinate, care ar avea posibilitatea să acceseze servicii medicale specializate mai aproape de domiciliu.
În prezent, pacienții cu afecțiuni rare se confruntă adesea cu dificultăți în obținerea unui diagnostic și în găsirea centrelor medicale care pot asigura tratamentul și monitorizarea necesare.
Extinderea rețelei de spitale ar putea contribui la reducerea timpului și a costurilor asociate deplasărilor către alte centre din țară.
Alexandru Rogobete: „În spatele acestor modificări sunt oameni, nu doar proceduri administrative”
Ministrul Sănătății a explicat că extinderea rețelei are în vedere situații concrete ale unor pacienți care au nevoie de tratament.
Alexandru Rogobete a menționat existența a trei pacienți din Cluj-Napoca care necesită îngrijire medicală, precum și cazul unui copil diagnosticat cu boala Fabry, din Miercurea Ciuc.
„Pentru acești oameni și familiile lor, fiecare drum în minus contează. Înseamnă mai puțin timp pierdut, mai puțină incertitudine și acces mai facil la îngrijire”, a transmis ministrul Sănătății.
Acesta a mulțumit reprezentanților CNAS, echipei Ministerului Sănătății și organizațiilor de pacienți pentru colaborarea care a făcut posibilă elaborarea propunerii.
Ce înseamnă extinderea programelor CNAS pentru pacienții cu boli rare
Bolile rare reprezintă o categorie complexă de afecțiuni, care necesită diagnostic specializat, tratamente adaptate și monitorizare medicală pe termen lung.
Pentru mulți pacienți, accesul la servicii medicale poate fi dificil din cauza numărului redus de centre specializate și a necesității de a consulta mai mulți medici.
Includerea unor noi spitale în programele naționale de sănătate curative ar putea îmbunătăți accesul la tratamente și ar permite o distribuire mai bună a serviciilor medicale în teritoriu.
Totuși, extinderea nu este încă definitivă. Proiectul de ordin trebuie să parcurgă procedura de transparență decizională și etapele administrative necesare înainte ca noile unități să poată furniza serviciile în cadrul programelor respective.
Pentru pacienții cu boli rare și familiile acestora, măsura ar putea reprezenta un pas important către acces mai rapid la tratament și servicii medicale specializate.
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