Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce este importantă respirația corectă?

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 17 iul. 2026, 09:03

În ediția emisiunii „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rolul respirației corecte în menținerea sănătății și despre impactul acesteia asupra organismului și calității vieții.

Respirația este un proces automat, dar modul în care respiri poate influența semnificativ starea ta. Respirația superficială, rapidă, este asociată cu stresul. În schimb, respirația lentă și profundă activează sistemul nervos parasimpatic, responsabil cu relaxarea.

Prin simpla conștientizare a respirației, poți reduce tensiunea și îmbunătăți concentrarea. Un exercițiu simplu este să inspiri lent pe nas și să expiri controlat. Chiar și câteva minute pot avea efecte vizibile.

Respirația este mereu la îndemână. Nu ai nevoie de echipament sau condiții speciale. Este unul dintre cele mai simple și eficiente instrumente pentru echilibru.
Și, de cele mai multe ori, îl subestimăm. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

respiratia corectarealitatea medicalănicole păcuraru

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe