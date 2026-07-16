Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcurrau: De ce este important micul dejun?

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 16 iul. 2026, 09:58

În ediția emisiunii Realitatea medicală, realizată de Nicole Păcuraru, aflăm de ce micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei și cum influențează nivelul de energie, metabolismul și starea generală de sănătate.

Micul dejun este adesea numit cea mai importantă masă a zilei, dar nu pentru toată lumea funcționează la fel. Pentru unii, oferă energie și îmbunătățește concentrarea. Pentru alții, lipsa lui nu creează probleme majore.

Ceea ce contează cu adevărat este calitatea. Un mic dejun echilibrat, cu proteine, fibre și grăsimi sănătoase, ajută la menținerea energiei pe termen lung. În schimb, unul bogat în zahăr poate duce la fluctuații rapide ale glicemiei. Corpul fiecăruia reacționează diferit, iar cheia este să observi ce funcționează pentru tine.

Nu există o regulă universală, ci doar principii generale. Important este cum începi ziua, nu doar dacă mănânci sau nu. 

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