Accident grav în Timișoara! Un taximetrist a intrat în plin într-un tramvai după o manevră interzisă

Un accident rutier grav s-a produs la orele prânzului în apropierea centrului municipiului Timișoara, după ce un taximetrist ar fi efectuat o manevră interzisă și a intrat în coliziune cu un tramvai care circula regulamentar. În urma impactului violent, autoturismul a fost prins între mijlocul de transport în comun și un copac, iar șoferul a rămas încarcerat.

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