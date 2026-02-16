Accident teribil la un spectacol de circ în Craiova: un acrobat s-a prăbușit în timpul numărului. Bărbatul este în stare gravă
Accident teribil la un spectacol de circ în Craiova: un acrobat s-a prăbușit în timpul numărului. Bărbatul este în stare gravă
Anchetă deschisă pentru posibile nereguli
Momente de groază la un spectacol de circ din Craiova, după ce un acrobat spaniol s-a dezechilibrat în timpul unui număr și a căzut de la aproximativ 4 metri înălțime. Incidentul s-a produs în fața zecilor de spectatori care au asistat șocați, potrivit realitatea.net.
Bărbatul a ajuns la un spital din Capitală, fiind în stare gravă, Acesta are facturi la coaste, vertebre tasate şi un traumatism grav la coloană, care i-ar putea afecta abilitatea de a merge. Cascadorul are 39 de ani şi este cetăţean spaniol. După accidentarea lui, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor de securitate în muncă.
Bărbatul a fost transportat la spital, conștient și cooperant
Potrivit informațiilor transmise de poliție, artistul executa o acrobație la înălțime când și-a pierdut echilibrul și a căzut direct pe sol. Spectatorii au alertat imediat autoritățile, iar echipajele de poliție și ambulanță au ajuns rapid la fața locului. Acrobatul a fost preluat de medici și transportat la spital pentru investigații. Din primele date, acesta era conștient și cooperant, însă starea lui necesită evaluare medicală amănunțită.
Anchetă deschisă pentru posibile nereguli
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță. Sunt vizate infracțiuni precum: neluarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă, nerespectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și vătămare corporală din culpă
Ancheta continuă pentru a clarifica împrejurările exacte ale accidentului și pentru a stabili eventualele responsabilități.
Citește și:
- 21:38 - Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale
- 20:49 - Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel
- 20:10 - Putin i-a transmis lui Trump că Rusia nu oferă Iranului informații despre pozițiile militare americane
- 19:02 - Raport ONU: deportarea copiilor ucraineni de către Rusia ar constitui crime împotriva umanității
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News