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ANM: Cod galben de caniculă în aproape toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade - HARTA

Caniculă România

Caniculă România

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 24 iun. 2026, 15:52

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de Cod Galben pentru ziua de 25 iunie, valabilă în intervalul orar 12:00 – 21:00, vizând temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării.

Potrivit meteorologilor, joi, în regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sudul și estul Moldovei, valorile termice vor depăși nivelul normal pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și nord-vestul țării, unde, izolat, se va instala canicula.

Specialiștii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat în special în zonele de câmpie. Indicele temperatură-umezeală (ITU), utilizat pentru evaluarea nivelului de stres termic asupra organismului, va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să limiteze activitățile fizice intense desfășurate în aer liber.

Meteorologii precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice din următoarele ore.

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