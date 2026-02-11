Social· 1 min citire
Bolojan fuge iar de presă, în plin scandal pe taxe și pensii VIDEO
11 feb. 2026, 13:16
Actualizat: 11 feb. 2026, 13:16
Bolojan fuge iar de presă, în plin scandal pe taxe și pensii VIDEO
Ilie Bolojan fuge din nou de întrebările jurnaliștilor
Ilie Bolojan fuge din nou de întrebările jurnaliștilor și refuză să stea de vorbă cu ei după ce a ieșit de la sedința cu președinții Consiliilor Județene.
