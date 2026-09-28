Captură uriașă pe Someș: un tânăr din Zalău a prins un somn de 2,25 metri și peste 65 de kilograme

O partidă de pescuit s-a transformat într-o adevărată probă de rezistență pentru un tânăr din Zalău. Pescarul a reușit să prindă, în zona Jibou, un somn uriaș de aproximativ 2,25 metri lungime și peste 65 de kilograme, după o luptă care a durat aproape trei ore.
Captura a fost realizată la spinning, pe râul Someș, iar dimensiunile peștelui au făcut ca partida să devină una memorabilă pentru pescar.
Trei ore de luptă cu un somn de peste 2 metri
Potrivit informațiilor furnizate de pescarii din zona Jibou, somnul a opus o rezistență puternică după ce a fost prins în cârlig. Tânărul pescar a avut nevoie de aproximativ trei ore pentru a reuși să aducă peștele la mal.
Un exemplar de asemenea dimensiuni poate pune la încercare atât echipamentul de pescuit, cât și rezistența celui care încearcă să-l scoată din apă. Schimbările bruște de direcție și forța peștelui au transformat captura într-un adevărat test de anduranță.
La final, măsurătorile au indicat o lungime de aproximativ 225 de centimetri, în timp ce greutatea a depășit 65 de kilograme.
Captură rară pentru zona Jibou
Pescarii din zonă susțin că un somn de asemenea dimensiuni este o captură extrem de rară la spinning. Potrivit acestora, în ultimii aproximativ zece ani nu ar mai fi fost prins în zona Jibou, folosind această metodă, un exemplar comparabil ca dimensiuni. Informația este însă una relatată de pescarii locali, nu o evidență oficială a capturilor.
Pescuitul la spinning presupune folosirea unor năluci artificiale și căutarea activă a peștilor. Întâlnirea cu un somn de peste doi metri poate reprezenta o provocare serioasă pentru pescar și pentru echipamentul folosit.
Pentru tânărul din Zalău, partida de pe Someș s-a încheiat cu o captură spectaculoasă: un somn de 2,25 metri și peste 65 de kilograme, după aproape trei ore de luptă.