Cod Rutier 2026. Cum poți circula cu 139 km/h pe autostradă fără să primești amendă

Noul Cod Rutier 2026 aduce clarificări importante privind pragurile de viteză de la care încep amenzile. Puțini șoferi știu că rularea cu 139 km/h pe un sector de drum limitat la 130 km/h este, tehnic, o încălcare a legii care nu atrage nicio pedeapsă financiară sau puncte de penalizare. Poliția Rutieră poate interveni cu sancțiuni abia în momentul în care pragul de 140 km/h este depășit, transformând viteza de 139 km/h în limita maximă „de siguranță” în fața radarului.

Există o convingere generalizată printre șoferi că orice kilometru în plus față de limita de 130 km/h pe autostradă atrage instantaneu o amendă. În realitate, Codul Rutier 2026 ascunde o reglementare mai puțin cunoscută, care creează o „zonă de toleranță” între viteza înregistrată de radar și pragul de la care poliția poate aplica sancțiuni.

Care sunt limitele de viteză și ce amenzi primești

În România, limitele de viteză sunt clar stabilite în funcție de categoria drumului: 130 km/h pe autostradă, 120 km/h pe drumurile expres, 100 km/h pe drumurile europene, 90 km/h pe cele naționale și 50 km/h în localități. Aceste praguri pot fi modificate temporar de administratorul drumului, coborând uneori chiar și la 80 km/h pe anumite sectoare de autostradă.

Sistemul de sancționare este progresiv, iar în 2026, valoarea punctului de amendă a ajuns la 202,5 lei.

Astfel, amenzile sunt structurate după cum urmează:

Depășire cu 10-20 km/h: 2-3 puncte de amendă (minim 405 lei);

Depășire cu 21-30 km/h: 4-5 puncte de amendă;

Depășire cu 31-40 km/h: 6-8 puncte de amendă;

Depășire cu peste 41 km/h: între 9 și 20 de puncte de amendă (maximul depășind 4.000 de lei).

Portița legală: De ce scapi de amendă?

Explicația pentru care un șofer înregistrat cu 139 km/h pe autostradă nu poate fi amendat este simplă: Codul Rutier prevede sancțiuni doar dacă limita legală este depășită cu cel puțin 10 km/h. Practic, prima clasă de sancțiuni începe abia de la viteza de 141 km/h (limita de 130 + pragul de minim 11 km/h peste).

Această marjă tehnică nu este însă un „permis de viteză”, ci mai degrabă o limită administrativă sub care Poliția Rutieră nu are bază legală pentru a scrie procesul-verbal.

Pericolul nevăzut: Culpa comună în caz de accident

Deși radarul te poate „ierta” la 139 km/h, legea civilă și penală este mult mai aspră în cazul unui eveniment rutier. Dacă ești implicat într-un accident, faptul că nu ai respectat limita de 130 km/h devine un factor crucial în anchetă.

Chiar dacă nu ești vinovat direct de producerea impactului, autoritățile pot stabili culpă comună dacă se demonstrează că viteza excesivă (chiar și sub pragul de amendă) a influențat gravitatea accidentului sau a împiedicat evitarea acestuia. În cazuri extreme, poți fi pus sub acuzare chiar dacă celălalt șofer a greșit inițial.

Sfatul expertului. Respectarea vitezei legale nu este doar o chestiune de evitat amenzile, ci de siguranță fizică. Distanțele de frânare sunt calculate riguros pentru aceste limite; fiecare kilometru în plus reduce drastic șansele de a opri vehiculul la timp într-o situație de urgență.

