Cursă ilegală pe șoseaua de centură a Zalăului, întreruptă de polițiști

Polițiștii rutieri au pornit în urmărirea lor, reușind oprirea și identificarea conducătorilor auto
Trei tineri din Sălaj sunt cercetați de polițiști, după ce au organizat și participat, miercuri noaptea, la o cursă ilegală de mașini.
Pe șoseaua ocolitoare a municipiului Zalău, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Zalău, aflându-se, miercuri noaptea, în jurul orei 23.00, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat două autoturisme oprite în paralel pe partea carosabilă, între acestea aflându-se o persoană care a efectuat un semnal de start, moment în care autoturismele au demarat în viteză de pe loc.
"Polițiștii rutieri au pornit în urmărirea lor, reușind oprirea și identificarea conducătorilor auto. Din cercetări s-a stabilit faptul că, doi bărbați, de 22 și 28 de ani, ambii din comuna sălăjeană Hereclean, ar fi participat, cu două autoturisme, la o întrecere de mașini neautorizată, care a avut loc pe șoseaua ocolitoare a municipiului Zalău.
La această întrecere a participat și un tânăr, de 19 ani, din municipiul Zalău, care a dat startul cursei.
În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice, faptă prevazută de art. 339 alin. 2 din Codul Penal", a transmis IPJ Sălaj.
De asemenea, pe perioada cercetărilor, celor doi conducători auto le-au fost reținute permisele de conducere.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul și în vederea luării măsurilor legale care se impun.
FOTO CU CARACTER ILUSTRATIV (sursa: observatornews.ro)
Sursa: Realitatea de Salaj