Scandal după dezastrul Braziliei! Ronaldo îl atacă dur pe Ancelotti: „A făcut prea multe greșeli”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 14:38

Brazilia și-a încheiat aventura la Cupa Mondială încă din faza optimilor de finală, după înfrângerea cu 1-2 în fața Norvegiei. La scurt timp după fluierul final, fostul mare atacant Ronaldo a analizat prestația „Selecao” și nu și-a ascuns nemulțumirea față de alegerile făcute de selecționerul Carlo Ancelotti. Nici Vinicius Junior nu a fost ocolit de criticile fostului „Balon de Aur”.

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