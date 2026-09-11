David Popovici, pe aceeași scenă cu Ryan Reynolds la București. Evenimentul care îi aduce împreună

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 19:04

David Popovici și actorul canadian Ryan Reynolds se vor afla pe aceeași scenă, la București, în cadrul unui eveniment internațional dedicat mediului de business. Cei doi se numără printre aproximativ 200 de speakeri invitați la Impact SEE’26, programat pe 29 și 30 septembrie.

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