David Popovici, pe aceeași scenă cu Ryan Reynolds la București. Evenimentul care îi aduce împreună

David Popovici și actorul canadian Ryan Reynolds se vor afla pe aceeași scenă, la București, în cadrul unui eveniment internațional dedicat mediului de business. Cei doi se numără printre aproximativ 200 de speakeri invitați la Impact SEE’26, programat pe 29 și 30 septembrie.
Campionul olimpic român și actorul cunoscut pentru rolurile din filme precum „Deadpool” și „Free Guy” vor participa la evenimentul organizat la Romexpo și Face Convention Center.
Pentru Ryan Reynolds, aceasta va fi prima apariție oficială în România. Actorul canadian este prezentat nu doar prin prisma carierei sale cinematografice, ci și ca antreprenor și investitor.
David Popovici va participa la o discuție despre performanță, oportunități și rolul inteligenței artificiale în dezvoltarea următoarei generații de lideri.
Peste 2.500 de participanți sunt așteptați la București
Impact SEE’26 ajunge la cea de-a treia ediție organizată în România și va reuni peste 2.500 de participanți și aproximativ 200 de speakeri.
Pe agenda evenimentului se află teme precum inteligența artificială, investițiile, economia, tehnologia, leadershipul și cultura. Printre invitați se numără și specialiști internaționali, reprezentanți ai unor companii importante și oficiali din mai multe țări europene.
Evenimentul va avea trei scene principale, dar și o zonă dedicată întâlnirilor și schimbului de idei între participanți.
O apariție diferită pentru campionul olimpic
Participarea lui David Popovici vine într-un context diferit de cel al competițiilor sportive. Înotătorul român va vorbi despre experiența acumulată în sportul de performanță și despre elementele care pot contribui la formarea unor viitori lideri.
Popovici este campion olimpic la 200 de metri liber și medaliat cu bronz la 100 de metri liber, iar în 2025 a devenit campion mondial la ambele probe.
Întâlnirea de la București îl va aduce astfel pe unul dintre cei mai importanți sportivi români ai momentului alături de un star internațional al cinematografiei, într-un eveniment axat pe performanță, business și idei pentru viitor.