Reforma lui Bolojan e neconstituțională: o analiză de Daniel Udrescu

Scris de Catalina Anghel Publicat: 11 sept. 2026, 09:47

Modul în care au fost abordate modificările fiscale poartă un accent vădit către nelegalitate, prezentat public drept revelație administrativă și curaj reformator. În realitate, ceea ce ni se oferă ca mare construcție fiscală seamănă mai curând cu improvizația unei administrații provinciale, grăbite să transforme lipsa de pregătire în doctrină de stat. Nu avem în față o reformă matură, fundamentată și așezată constituțional, ci o succesiune de corecții, derogări și obligații introduse în ultimele zile ale anului, după metoda faptului împlinit.

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