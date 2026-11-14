Doi ofițeri SRI din Zalău au fost agresati fizic intr-un restaurant

Incidentul s-a produs în Zalău, iar agresorul a fost identificat si retinut de poliția locală.
Doi ofițeri ai Serviciului Român de Informații (SRI), detașați la unitatea din Zalău, au fost victime ale unui atac fizic într-un restaurant din centrul orașului, potrivit publicației Monitorul de Sălaj.
M.R. și B.S. au suferit leziuni la nivelul feței și al corpului în urma incidentului. Poliția a intervenit la fața locului și l-a reținut pe bărbatul responsabil de agresiune.
Suspectul, un bărbat de 46 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.
Acesta este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, comportamentul bărbatului a provocat o stare de temere și indignare în rândul persoanelor aflate în restaurant în momentul agresiunii.
Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj, urmând să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, pentru dispunerea unor alte măsuri preventive.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege.