Incident naval grav în SUA. Un petrolier lovește o navă de croazieră cu 129 de pasageri la bord și o răstoarnă

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 07:32

Un petrolier a intrat în coliziune vineri, 13 noiembrie, cu o navă de croazieră acostată pe fluviul Mississippi, la New Orleans. Nava s-a răsturnat, iar 32 de persoane au fost transportate la spital cu răni ușoare.

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