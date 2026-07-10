Facebook și Instagram ar putea fi schimbate radical. UE cere eliminarea funcțiilor care îi țin pe utilizatori lipiți de ecran

Uniunea Europeană acuză Meta că Facebook și Instagram sunt construite astfel încât să îi facă pe utilizatori să petreacă tot mai mult timp pe platforme. Comisia Europeană a formulat un nou set de acuzații împotriva companiei, în cadrul investigației deschise în baza Digital Services Act, regulamentul european privind serviciile digitale.
Executivul european susține că Meta nu a analizat suficient riscurile pe care anumite elemente de design le pot avea asupra sănătății fizice și mintale a utilizatorilor, inclusiv a minorilor. Bruxelles-ul cere companiei să dezactiveze funcții considerate adictive, printre care derularea infinită a conținutului și redarea automată a videoclipurilor.
UE cere schimbări pe Facebook și Instagram
Potrivit concluziilor preliminare, Meta ar trebui să modifice modul în care sunt construite Facebook și Instagram, astfel încât platformele să nu mai fie orientate atât de puternic spre menținerea utilizatorilor online cât mai mult timp. Printre schimbările cerute se numără dezactivarea implicită a unor funcții-cheie, considerate de Comisie ca având caracter adictiv.
În vizor sunt mai ales derularea infinită a conținutului, care permite utilizatorilor să vadă postări fără oprire, și redarea automată a videoclipurilor. Bruxelles-ul susține că astfel de funcții pot contribui la utilizarea excesivă a platformelor, în special în rândul adolescenților.
Comisia mai arată că instrumentele puse la dispoziție de Meta pentru limitarea timpului petrecut pe Facebook și Instagram pot fi ocolite ușor, ignorate sau sunt prea greu de folosit din punct de vedere tehnic.
Compania are acum posibilitatea să răspundă acuzațiilor și să își prezinte argumentele înainte ca Executivul european să ia o decizie finală. Dacă va fi găsită vinovată de încălcarea regulilor din Digital Services Act, Meta riscă o amendă de până la 6% din veniturile sale anuale globale.
Regulamentul european obligă marile platforme online să identifice și să reducă riscurile pentru utilizatori, mai ales atunci când este vorba despre copii și adolescenți. Investigația împotriva Meta a fost deschisă în 2024, pe fondul îngrijorărilor legate de protecția minorilor în mediul online.
Meta respinge ideea că nu a luat măsuri pentru protejarea adolescenților și susține că, de la începutul investigației, a introdus noi instrumente pentru părinți și pentru utilizatorii minori.
„De la începutul acestei investigații, am lansat conturile pentru adolescenți, care îi protejează automat și le oferă părinților control, inclusiv posibilitatea de a bloca accesul la Instagram pe timpul nopții și de a limita timpul petrecut pe platformă la doar 15 minute pe zi”, a declarat Meta, vineri.
Compania a transmis că împărtășește obiectivul Comisiei Europene privind siguranța adolescenților online și că va continua dialogul cu autoritățile europene.
„Împărtășim angajamentul Comisiei Europene de a oferi adolescenților experiențe online sigure și pozitive și vom continua să colaborăm constructiv cu aceasta.”
Platformele ar putea fi obligate să încurajeze pauzele de la ecran
Printre schimbările discutate se numără și metode mai eficiente prin care utilizatorii să fie încurajați să ia pauze de la ecran. De asemenea, Comisia Europeană vrea ca sistemele de recomandare a conținutului să fie mai puțin concentrate pe maximizarea interacțiunilor.
În practică, asta ar putea însemna schimbări importante în felul în care utilizatorii văd postările, videoclipurile și recomandările de pe Facebook și Instagram. Decizia finală va arăta dacă Meta va fi obligată să schimbe aceste funcții sau dacă explicațiile companiei vor fi acceptate de Bruxelles.