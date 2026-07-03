Summitul NATO vine cu un anunț major pentru Kiev. Ucraina ar urma să un primească sprijin militar record

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 17:38

Statele europene membre ale NATO, împreună cu Canada, sunt pregătite să își asume un nou angajament financiar pentru susținerea Ucrainei, în cadrul summitului Alianței care va avea loc săptămâna viitoare.

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