Fenomen îngrijorător în România. Mai mulți adolescenți susțin că au fost racolați pe stradă de secta„Dumnezeu Mama” -VIDEO

O organizație religioasă de origine sud-coreeană, cunoscută sub numele de „Dumnezeu Mama”, este în atenția opiniei publice după ce mai mulți tineri din România au reclamat, în mediul online, că au fost abordați pe stradă de persoane care ar încerca să îi racoleze.
Potrivit mărturiilor acestora, membrii grupării le-ar fi prezentat învățături religioase și i-ar fi îndemnat să participe la întâlniri organizate de cult, unde ar urma să fie botezați din nou.
Am fost botezată la God the Mother cult... Am fost băgată într-o cadă și mi s-a turnat apă în cap. M-am speriat puțin... Unii stăteau pe lângă ușă, deja mă gândeam că nu mai am cum să ies. Eram foarte panicată în sinea mea
Aceasta este mărturia unei tinere, care a fost constrânsă să se boteze pentru a doua oara de reprezentanții cultului Dumnezeu, mama. Fata a povestit pe rețelele sociale că totul a început în momentul în care a fost abordată pe stradă de o fată din Coreea de Sud. Reprezentanta cultului i-a spus că este studentă la teologie și că are nevoie să-i răspundă la un chestionar.
Mai multe persoane au povestit că s-au întâlnit cu membrii grupării controversate și că aceștia au insistat să vină la sediul lor chiar și în mijlocul nopții, transmite Realitatea PLUS.
Și ghiciți în ce zi și la ce oră m-au chemat inițial la bisericuță... Duminică la 3:00 dimineața. Cum? Cum te întrebi? Da, și eu mă întrebam... Și am crezut că am înțeles greșit și am întrebat-o înapoi: 3:00 dimineața? Cică: 'Da, că după am eu zborul meu înapoi.
Reprezentanții grupării religioase consideră că așa cum există un Dumnezeu tată, există și un Dumnezeu mamă, ideologie de la care provine și numele sectei. Cultul a fost înființat în Coreea de Sud în anul 1964.
În ultimii ani au apărut acuzații potrivit cărora liderii cultului Dumnezeu mama se ocupă cu trafic de persoane. Însă, investigațiile care au avut loc în campusurile din Statele Unite nu au descoperit nicio dovadă care să confirme zvonurile.
Chestia asta la un moment dat a funcționat și în America, doar că ei au renunțat să mai facă chestia asta în America pentru că lumea a început să se prindă că e un cult. Este un cult, da? Un cult care a dus la trafic de persoane, la dispariții...