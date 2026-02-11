Fermierii au ieșit în stradă. Revoltă pe Mercosur, în Spania
Fermierii au ieșit în stradă. Revoltă pe Mercosur, în Spania
Forțele de ordine sunt în alertă maximă ca situația să nu escaladeze
Proteste uriașe au loc la Madrid. În capitala Spaniei, agricultorii au ieșit în stradă pentru a protesta după semnarea acordului dintre Uniunea Europeană și Mercosur.
Revolta fermierilor din Madrid
Un protest de amploare are loc în capitala Spaniei, la Madrid. Fermierii nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern, în ceea ce privește acordul Mercosur, au ieșit în stradă.
Li s-au alăturat și oamenii nemulțumiți de decizia conducerii care susține acest acord. Protestatarii au venit pregătiți, inclusiv cu fumigene.
Forțele de ordine sunt în alertă maximă ca situația să nu escaladeze. Un episod similar a avut loc la Bruxelles, acolo unde inclusiv fermierii români au luat parte la manifestații.
Nemulțumirile sunt legate de faptul că acordul Mercosur ar putea să-i ducă pe fermierii și agricultorii români în prag de faliment. Aceștia spun că nu pot face față concurenței produselor sud-americane.
Citește și:
- 21:38 - Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale
- 20:49 - Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel
- 20:10 - Putin i-a transmis lui Trump că Rusia nu oferă Iranului informații despre pozițiile militare americane
- 19:02 - Raport ONU: deportarea copiilor ucraineni de către Rusia ar constitui crime împotriva umanității
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News