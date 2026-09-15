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Social· 2 min citire
Fetiță de 6 ani găsită inconștientă în locuință, în Vrancea. Ce au descoperit polițiștii
Poliție
O fetiță de șase ani din comuna Nănești, județul Vrancea, a fost găsită inconștientă în locuința familiei, iar echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul.
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