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Franța: O mașină a intrat în plină viteză în pietoni la Caen (vest), un mort și zece răniți

Incident grav în Franța / Foto: lemonde.fr

Incident grav în Franța / Foto: lemonde.fr

Scris deStoica Marian
Publicat27 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net

Un bărbat a intrat 'intenționat' cu vehiculul său, miercuri seară, într-un grup de oameni din apropierea unui bar din Caen (vestul Franței), omorând o persoană și rănind alte zece, înainte de a fi arestat, conform unor surse concordante, scrie AFP.

În jurul orei locale 22:15, 'o mașină a intrat intenționat în pietonii care se aflau pe spațiul public în fața gării (...)

Bilanțul este grav, deoarece avem un decedat, șapte persoane în stare critică și trei persoane cu răni ușoare', a anunțat prefectul departamentului Calvados, David Claviere, care s-a deplasat la fața locului.

Faptele s-au petrecut după o bătaie, potrivit unei surse din cadrul poliției.

Șoferul a fugit apoi de la fața locului și a fost arestat în Ouistreham, localitate situată la o distanță de aproximativ 20 de kilometri, conform aceleiași surse.

Suspectul este 'născut în Rusia', 'nu este cunoscut de serviciile de informații', dar este cunoscut de poliție 'doar pentru infracțiuni rutiere', a precizat prefectul, explicând că a fost deschisă o anchetă și că sunt analizate imaginile de pe camerele de supraveghere.

Presupusul autor are 26 de ani, a precizat procurorul adjunct din Caen.

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