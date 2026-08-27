Medicii veterinari se alătură valului de proteste. Cer modificarea legii salarizării și o grilă proprie de venituri

Medicii veterinari anunță că se alătură protestelor organizate în sistemele de sănătate și educație și solicită Guvernului modificarea Legii salarizării. Aceștia susțin că actuala încadrare îi tratează ca pe simpli funcționari publici, fără a reflecta responsabilitățile profesiei, riscurile biologice la care sunt expuși și activitatea desfășurată în teren.
Reprezentanții sindicali cer o grilă de salarizare dedicată medicilor veterinari și avertizează că, în lipsa unui dialog real cu autoritățile, sunt pregătiți să participe la protestele anunțate la nivel național.
Veterinarii reclamă o încadrare salarială inechitabilă
Sindicaliștii spun că activitatea medicilor veterinari depășește cu mult atribuțiile administrative prevăzute în actuala lege. Ei subliniază că lucrează direct cu animale, în condiții care implică expunere la agenți biologici și responsabilități importante în domeniul sănătății publice și al siguranței alimentare.
Potrivit acestora, actuala grilă de salarizare nu reflectă nivelul de pregătire profesională și complexitatea muncii desfășurate.
Sindicatul cere un coeficient de salarizare mai mare
Președintele Sindicatului Medicilor Veterinari Mehedinți, Andi Șerban, afirmă că solicitările vizează recunoașterea statutului profesional al medicilor veterinari și menținerea drepturilor salariale:
„Nu solicităm altceva decât să se țină seama de profesionalismul nostru. Cerem un coeficient de 3,01 pentru medicul veterinar gradul I și acordarea sporurilor de care beneficiem”, a declarat Andi Șerba
Nemulțumiri legate de reducerea sporurilor
Medicii veterinari reclamă și diminuarea sporurilor acordate pentru condițiile de muncă.
Alexandru Sinteion, medic veterinar, spune că nivelul actual al sporurilor este mult sub cel care ar fi trebuit acordat.
„Nu am primit decât 30%. Ni s-ar fi cuvenit să primim 75%. Este un procent mic, iar acum se dorește să ni se acorde 20%, ceea ce ne nemulțumește foarte mult”, a declarat acesta.
Avertisment privind extinderea protestelor
Reprezentanții medicilor veterinari cer Guvernului să inițieze discuții înainte de adoptarea noilor măsuri privind salarizarea din sectorul public.
Aceștia avertizează că, în lipsa unui consens, sindicatele sunt pregătite să se alăture acțiunilor de protest organizate la nivel național, alături de angajații din sănătate și educație.
Medicii veterinari susțin că revendicările lor urmăresc recunoașterea rolului esențial pe care îl au în protejarea sănătății animalelor și a populației, precum și asigurarea unei salarizări care să reflecte responsabilitățile și riscurile profesiei.