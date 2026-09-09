Economie· 1 min citire

Semnal de alarmă înainte de iarnă. Gazele, la doar 73% în depozite

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 09:56

Curentul se scumpește, sindicatele cer comisie parlamentară de anchetă

Blocul Național Sindical a solicitat constituirea de urgență a unei comisii parlamentare de anchetă în sectorul energiei și gazelor.

Confederația atrage atenția asupra mai multor probleme care ar putea ajunge în facturile românilor: stocurile de gaze la aproximativ 73% (față de 92% prevăzut în programul național), scumpirea anunțată de Hidroelectrica, întârzieri la ANRE și sume de peste un miliard de euro pe care furnizorii le au de recuperat de la stat.

Depozite insuficiente și scumpiri la energie

Datele europene confirmă situația: la 7 septembrie, gradul de umplere al depozitelor din România era de 73,57%. Hidroelectrica a anunțat că, din octombrie, prețul energiei active crește cu circa 13% (de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh), iar impactul pe factura finală ar fi de aproximativ 7%.

Compania invocă debite hidrologice reduse. Vara a fost dificilă și din cauza opririi producției nucleare la Cernavodă. BNS cere verificarea producției, formării prețurilor, rolului furnizorilor și traderilor, precum și a activității ANRE, pentru a proteja consumatorii înainte de sezonul rece.

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