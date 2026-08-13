Orașul bulgar Burgas, gazda Eurovision 2027

Concursul va avea loc în Arena Burgas, cea mai nouă arenă sportivă și de divertisment din Bulgaria, inaugurată în 2023.
Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) și Televiziunea Națională Bulgară (BNT) a anunțat, joi, că Burgas a fost ales să găzduiască cea de-a 71-a ediție a Concursului Muzical Eurovision, în mai 2027.
Situat pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, orașul va primi artiști, delegații, fani și jurnaliști, iar milioane de telespectatori din întreaga lume vor urmări cele trei spectacole transmise în direct, programate pentru marți, 11 mai, joi, 13 mai, și sâmbătă, 15 mai 2027.
Concursul va avea loc în Arena Burgas, cea mai nouă arenă sportivă și de divertisment din Bulgaria, inaugurată în 2023.
BNT și Burgas vor găzdui competiția după victoria istorică obținută de DARA pentru Bulgaria la Eurovision 2026, desfășurat la Viena, cu piesa „Bangaranga”. A fost prima victorie a Bulgariei în istoria concursului și, implicit, prima dată când Eurovision va fi organizat în această țară.
Fanii vor putea cumpăra bilete și pentru alte șase spectacole de avanpremieră, care vor avea loc între luni, 10 mai, și sâmbătă, 15 mai 2027. Toți cei care doresc să cumpere bilete trebuie să se înscrie în Eurofan, clubul oficial și gratuit al fanilor, pentru a putea participa la vânzarea biletelor atunci când aceasta va începe. Alte informații despre bilete vor fi anunțate în lunile următoare.
Eurovision 2027, pe malul Mării Negre
Burgas, al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria, este cunoscut pentru plajele și parcurile sale, pentru viața culturală și pentru evenimentele estivale dinamice. Orașul și-a construit o reputație solidă în organizarea festivalurilor de muzică, artă și cultură cu participare internațională, iar amplasarea sa va oferi fanilor Eurovision un cadru aparte pentru cel mai mare eveniment muzical transmis în direct din lume.
Burgas a fost selectat în urma unei competiții pentru desemnarea orașului gazdă, la care au participat patru orașe din Bulgaria. Un grup internațional de lucru, format din reprezentanți ai BNT și EBU, alături de experți internaționali care au lucrat la edițiile Eurovision din ultimii ani, a analizat documentația depusă, a vizitat locațiile propuse, a avut întâlniri suplimentare cu echipele municipalităților și a organizat numeroase sesiuni de lucru pe parcursul procesului de evaluare.
Au fost analizate locațiile propuse, cerințele tehnice și de producție, infrastructura locală, capacitatea de cazare, transportul și capacitatea fiecărui oraș de a primi miile de artiști, membri ai delegațiilor, angajați ai echipelor de producție, jurnaliști și fani care vor veni în Bulgaria pentru concurs.
Burgas și Sofia au ajuns în etapa finală a procesului de selecție, după evaluarea ofertelor inițiale, printre care s-au numărat și cele depuse de Varna și Plovdiv.