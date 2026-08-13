Steagul roșu, arborat din nou pe litoral. Salvamarii au cerut ajutorul polițiștilor pentru a scoate turiștii din apă

Publicat 13 aug. 2026, 08:18 Sursă Realitatea PLUS

Steagul roșu a fost arborat din nou pe litoral, miercuri dimineață, din cauza condițiilor periculoase din mare. În stațiunea Jupiter, salvamarii au avut nevoie de sprijinul polițiștilor pentru a-i scoate pe turiști din apă, deși scăldatul era interzis.

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