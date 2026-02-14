Perete prăbușit peste o mașină oprită la semafor, în Giurgiu. Cinci oameni au scăpat ca prin minune - FOTO
Un perete al unei clădiri dezafectate s-a prăbușit peste un autoturism oprit la semafor, pe o arteră din Giurgiu. Bucăți mari de zid au căzut direct pe mașină, iar un al doilea vehicul aflat în spate a fost ușor avariat.
În primul autoturism se aflau patru persoane, iar în cel de-al doilea doar șoferul. În mod miraculos, nimeni nu a fost rănit, deși impactul putea avea urmări grave, potrivit ISU Giurgiu.
La fața locului au intervenit pompierii, o ambulanță SAJ și echipaje de poliție. Zona a fost imediat balizată și securizată, având în vedere starea avansată de degradare a imobilului.
ISU Giurgiu avertizează că în apropiere se află o unitate de învățământ și face apel la prudență. Cetățenii sunt sfătuiți să evite clădirile vechi și deteriorate și să respecte restricțiile impuse de autorități.
Părinții sunt rugați să le reamintească elevilor cât de important este să păstreze distanța față de imobilele degradate, zidurile crăpate sau gardurile instabile, mai ales acolo unde acestea se află chiar lângă trotuar.
