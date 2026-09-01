Pezeshkian, mesaj pentru Putin după reluarea atacurilor americane: „Iranul va învinge”

Președintele Iranului, Masud Pezeshkian, i-a transmis lui Vladimir Putin că Teheranul este hotărât să continue confruntarea cu Statele Unite și să reziste atacurilor americane.
Declarația a fost făcută marți, în timpul întâlnirii celor doi lideri în Kârgâzstan, unde Pezeshkian a criticat acțiunile Washingtonului și a susținut că atacurile soldate cu victime în rândul oamenilor de știință, elevilor și comandanților iranieni nu pot fi justificate.
Pezeshkian: Iranul va rezista
Liderul de la Teheran i-a spus lui Putin că Iranul este pregătit să continue lupta și că are încredere că țara sa va ieși învingătoare din confruntarea cu Statele Unite.
Pezeshkian a condamnat atacurile americane și a acuzat Washingtonul că a provocat victime în rândul populației și al unor persoane implicate în activități științifice și militare. Potrivit președintelui iranian, asemenea acțiuni nu pot fi acceptate sau justificate.
Mesaj direct pentru Putin
Întâlnirea dintre Pezeshkian și Putin are loc într-un moment în care Teheranul caută sprijin diplomatic și politic din partea Moscovei.
Președintele iranian i-a mulțumit liderului rus pentru sprijinul acordat Iranului și a susținut că Rusia, Iranul și celelalte state membre ale Organizației pentru Cooperare de la Shanghai pot colabora pentru a face față presiunilor și sancțiunilor americane.
Teheranul critică Washingtonul
Iranul consideră atacurile americane o escaladare a conflictului și respinge argumentele folosite de Washington pentru justificarea operațiunilor militare.
În același timp, poziția exprimată de Pezeshkian vine după ce președintele iranian transmisese anterior că Teheranul caută și o cale de înțelegere și că prelungirea războiului nu este în interesul Iranului sau al regiunii.
Rusia își menține sprijinul pentru Iran
Relația dintre Moscova și Teheran a devenit tot mai importantă în contextul confruntării cu Statele Unite. Iranul încearcă să își consolideze sprijinul extern, în timp ce Rusia își menține poziția de partener strategic al Teheranului.
Întâlnirea dintre Putin și Pezeshkian urmărește astfel și coordonarea pozițiilor celor două țări într-un moment în care conflictul dintre Iran și Statele Unite continuă să provoace tensiuni în regiune.