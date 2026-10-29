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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Claudiu Adam dezvăluie ce face diferența între un pilot bun și un campion

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Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 oct. 2026, 11:28

Un pilot bun devine campion prin muncă, disciplină și sacrificii, însă performanța are nevoie și de condiții adecvate de pregătire. Claudiu Adam vorbește despre provocările motorsportului românesc într-un nou episod al podcastului „REALITATEA – Ceva-n PLUS”, difuzat în premieră la Realitatea Plus.

Munca, munca din spate… iar în România nu avem unde să ne antrenăm, nu avem spațiu. Noi luptăm pentru România, însă România nu luptă pentru noi.

mărturisește Claudiu Adam, punctând dificultățile cu care se confruntă sportivii care își doresc să ajungă la performanță.

Dincolo de talent și ambiție, pregătirea constantă și infrastructura sunt esențiale pentru un pilot care visează la titlul de campion. Experiența lui Claudiu Adam aduce în prim-plan realitățile unui domeniu în care succesul se construiește prin multă muncă, dar și prin susținere.

Episodul integral poate fi urmărit vineri, 30 octombrie, de la ora 15:00, pe realitatea.net.

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