Un cetățean român a fost rănit în accidentul feroviar din Toledo, Spania

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că un cetățean român a fost rănit în accidentul feroviar produs miercuri, 28 octombrie, în provincia Toledo. Persoana a primit îngrijiri medicale și nu se află internată.
Reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real au identificat cetățeanul român prin verificarea listelor pasagerilor celor două trenuri implicate în coliziune. Personalul consular a luat legătura cu acesta, care a confirmat că a suferit răni.
Românul a beneficiat de îngrijiri medicale și nu este internat într-o unitate spitalicească. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), persoana urmează să efectueze investigații suplimentare în cursul zilei de joi, 29 octombrie.
Instituția nu a oferit detalii privind natura leziunilor sau identitatea persoanei. MAE precizează că, până la momentul transmiterii informării, autoritățile spaniole nu notificaseră oficial consulatul cu privire la prezența cetățenilor români printre victime.
În după-amiaza zilei de miercuri, 28 octombrie, consulul României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne al Ambasadei României la Madrid s-au deplasat la locul accidentului. Scopul misiunii a fost obținerea de informații oficiale privind identitatea și cetățenia persoanelor decedate sau rănite.
Echipa Consulatului la Ciudad Real a fost suplimentată cu un diplomat consular din cadrul Consulatului General al României la Madrid. Reprezentanții diplomatici români continuă să colaboreze cu autoritățile spaniole pentru clarificarea situației.
MAE anunță că monitorizează evoluția situației și va comunica noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.