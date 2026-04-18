Povara cumpărăturilor zilnice. Românii, la limita rezistenței în fața valului de scumpiri VIDEO
Românii nu mai suportă ideea unor noi scumpiri la alimentele de bază! Coșul zilnic devine tot mai greu de susținut, iar traiul decent pare un vis tot mai îndepărtat. Oamenii spun că se simt pur și simplu sufocați de costurile tot mai mari ale vieții de zi cu zi.
Sentimentul de exasperare se extinde în rândul populației, pe măsură ce ideea unor noi majorări de prețuri la alimentele de bază devine o realitate greu de acceptat. Pentru tot mai mulți cetățeni, susținerea coșului zilnic de cumpărături s-a transformat dintr-o rutină într-o adevărată probă de supraviețuire, în timp ce noțiunea unui trai decent pare să se îndepărteze cu fiecare zi.
Oamenii vorbesc despre o senzație acută de sufocare financiară, provocată de discrepanța tot mai mare dintre veniturile stagnante și costurile galopante ale vieții de zi cu zi. Această presiune constantă nu afectează doar portofelele, ci și moralul colectiv, pe măsură ce accesul la produsele esențiale devine un lux pe care mulți nu și-l mai pot permite fără sacrificii majore. În piețe și magazine, resemnarea a fost înlocuită de revoltă, românii simțindu-se prinși într-o spirală a scumpirilor care pare să nu mai aibă sfârșit.
