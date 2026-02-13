Social· 1 min citire
Realitatea PLUS, lider de audiență în ziua MARELUI protest
13 feb. 2026, 12:04
Actualizat: 13 feb. 2026, 12:04
Realitatea PLUS, lider de audiență în ziua MARELUI protest
Articol scris de Scris de Realitatea de Salaj
Televiziunea Poporului, voce tuturor românilor
Realitatea PLUS, singura televiziune care a fost alături de românii din toată țara în ziua marelui protest, a fost lider de audiență.
Toată ziua, oamenii au urmărit transmisiunile speciale. Pentru că doar aici, la Televiziunea Poporului, dăm voce tuturor românilor.
Vă mulțumim pentru fidelitate! Televiziunea Realitatea PLUS rămâne alături de dumneavoastră și vă promite că nu vă vom dezamăgi. Postul va continua să prezinte doar adevărul!
Vocea românilor se va face auzită la Televiziunea Poporului!
